Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя ночью 8 октября. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель регулятора Артём Кореняко.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

К настоящему моменту закрыты уже четыре аэропорта. Ранее ограничения были введены в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда.