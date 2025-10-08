Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя ночью 8 октября. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель регулятора Артём Кореняко.
По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
К настоящему моменту закрыты уже четыре аэропорта. Ранее ограничения были введены в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда.
