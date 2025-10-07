Бесстрашных мышей сняли на видео в зоне выдачи багажа аэропорта Пулково
В петербургском аэропорту Пулково в зоне выдачи багажа посетители заметили мышей. Пассажиры рассказали «Осторожно, новости», что грызуны не проявляли страха перед людьми, ожидающими свои вещи и спокойно передвигались.
В Пулково заметили мышей в зоне выдачи багажа. Видео © Teleram / «Осторожно, новости»
Представители аэропорта объяснили появление мышей в здании тем, что они проникли туда с взлётно-посадочной полосы. Представители пресс-службы аэропорта также объяснили, что в осенний период наблюдается массовая миграция грызунов с полей, в том числе и с территорий, прилегающих к аэропорту. При этом помещения регулярно обрабатываются специальными средствами, и «судьба мыши предопределена».
«Это не мыши канализационные, это мышки полёвки. Территория большая около аэропорта, они там бегают. Но в помещении вижу впервые», — рассказал один из работников воздушной гавани.
