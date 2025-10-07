Валдайский форум
Регион
7 октября, 13:22

Бесстрашных мышей сняли на видео в зоне выдачи багажа аэропорта Пулково

В петербургском аэропорту Пулково в зоне выдачи багажа посетители заметили мышей. Пассажиры рассказали «Осторожно, новости», что грызуны не проявляли страха перед людьми, ожидающими свои вещи и спокойно передвигались.

В Пулково заметили мышей в зоне выдачи багажа. Видео © Teleram / «Осторожно, новости»

Представители аэропорта объяснили появление мышей в здании тем, что они проникли туда с взлётно-посадочной полосы. Представители пресс-службы аэропорта также объяснили, что в осенний период наблюдается массовая миграция грызунов с полей, в том числе и с территорий, прилегающих к аэропорту. При этом помещения регулярно обрабатываются специальными средствами, и «судьба мыши предопределена».

«Это не мыши канализационные, это мышки полёвки. Территория большая около аэропорта, они там бегают. Но в помещении вижу впервые», — рассказал один из работников воздушной гавани.

«Ворота» для бешенства: Врач объяснил, чем опасна встреча с летучей мышью

Ранее Life.ru сообщал, что неожиданное появление дикого опоссума прервало полуфинальный матч чемпионата бразильского штата Сан-Паулу по волейболу. Несмотря на внезапную паузу, команда «Баруэри» смогла сохранить концентрацию и выиграть решающую партию со счётом 27:25.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Наталья Афонина
