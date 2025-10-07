«Ворота» для бешенства: Врач объяснил, чем опасна встреча с летучей мышью

Жителей Москвы и области предупредили об опасности встреч с летучими мышами, заражёнными бешенством. По словам врача-терапевта Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Ивана Еременко, заразиться можно не только через укус, но и если слюна животного попадёт на повреждённую кожу.

Даже небольшая царапина может оказаться «воротами» для вируса, который поражает нервную систему и без своевременной профилактики приводит к смерти. Еременко отметил, что при встрече с летучей мышью не стоит пытаться её поймать или прогнать, особенно если она ведёт себя странно — помогает людям слишком близко подпускать, летает днём или сидит на земле. В таких случаях нужно сразу обращаться в ветеринарную службу или МЧС.

«Если контакт всё же произошел, важно незамедлительно промыть место укуса большим количеством воды с мылом, обработать антисептиком [например, раствором йода] и как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации», — подчеркнул медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, специалист напомнил, что помёт летучих мышей может содержать грибок, вызывающий гистоплазмоз — заболевание дыхательной системы, представляющее отдельную опасность для человека.

А ранее Life.ru писал, что жительница России два дня мучилась из-за сильного зуда. В поисках источника проблемы она перевернула весь дом и, наконец, нашла неожиданный источник её недомогания. Оказалось, что гигантская летучая мышь незаметно жила в доме несколько дней.