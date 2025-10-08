Аэропорт Волгограда закрыли сразу после полуночи 8 октября
Обложка © Life.ru
Аэропорт Волгограда закрыли почти сразу после полуночи 8 октября. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани ввела Росавиация. Сообщение появилось в Telegram-канале пресс-службы ведомства в 0:13 ночи.
«Аэропорт Волгоград — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.
В Росавиации пояснили, что ограничительные меры необходимы в целях обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Пензы официально добавили в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны России. Теперь на его территории могут быть размещены военные самолёты. Инфраструктура аэропорта будет использоваться как для гражданских, так и для оборонных задач.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.