Аэропорт Волгограда закрыли сразу после полуночи 8 октября

Аэропорт Волгограда закрыли почти сразу после полуночи 8 октября. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани ввела Росавиация. Сообщение появилось в Telegram-канале пресс-службы ведомства в 0:13 ночи.

«Аэропорт Волгоград — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

В Росавиации пояснили, что ограничительные меры необходимы в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Пензы официально добавили в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны России. Теперь на его территории могут быть размещены военные самолёты. Инфраструктура аэропорта будет использоваться как для гражданских, так и для оборонных задач.