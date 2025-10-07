Аэропорт Пензы станет базой для военной авиации Минобороны РФ

Аэропорт Пензы официально вошёл в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны России. Соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ и уже опубликовано на официальном портале.

Теперь на его территории смогут размещаться военные самолёты, а инфраструктура будет использоваться как для гражданских, так и для оборонных задач.

