Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 20:07

Аэропорт Пензы станет базой для военной авиации Минобороны РФ

Правительство РФ включило аэропорт Пензы в список военных аэродромов

Аэропорт Пензы. Обложка © aeroportpenza.ru

Аэропорт Пензы. Обложка © aeroportpenza.ru

Аэропорт Пензы официально вошёл в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны России. Соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ и уже опубликовано на официальном портале.

Теперь на его территории смогут размещаться военные самолёты, а инфраструктура будет использоваться как для гражданских, так и для оборонных задач.

Минус учебные самолёты и дроны: Наши разгромили аэродром ВВС Украины
Минус учебные самолёты и дроны: Наши разгромили аэродром ВВС Украины

Ранее Life.ru писал, что страны Балтии активно наращивают собственный оборонный потенциал. В Эстонии началось строительство четырёх заводов по производству мин, зарядов и ракет. Новый оборонно-промышленный парк появится на юго-западе страны недалеко от деревни Эрмисту рядом с границей России.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar