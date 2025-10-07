В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полёты

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Тамбова. О введённых мерах написал в телеграм-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

По его словам, ограничения на приём и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полётов.