7 октября, 19:55

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Тамбова. О введённых мерах написал в телеграм-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

По его словам, ограничения на приём и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за ограничений в аэропорту Сочи был задержан вылет 21 пассажирского самолёта. В период действия режима «Ковёр» экипажи десяти рейсов были направлены на запасные аэродромы.

