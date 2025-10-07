В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Тамбова. О введённых мерах написал в телеграм-канале представитель ведомства Артём Кореняко.
По его словам, ограничения на приём и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за ограничений в аэропорту Сочи был задержан вылет 21 пассажирского самолёта. В период действия режима «Ковёр» экипажи десяти рейсов были направлены на запасные аэродромы.