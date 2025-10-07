Пассажиры 21 самолёта застряли в аэропорту Сочи из-за «‎Ковра», 9 рейсов на запасных аэродромах

В международном аэропорту Сочи задержан вылет 21 пассажирского самолёта на фоне действующих ограничений на приём и выпуск воздушных судов. В период ограничений экипажи десяти рейсов были направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений воздушные суда вылетят в Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На текущий момент задержаны вылеты (более двух часов) 21 рейса», — уточнили в пресс-службе.

Для пассажиров задержанных рейсов в терминале организованы дополнительные места для отдыха и размещения. Им предоставлены коврики и обеспечено взаимодействие с представителями авиакомпаний, добавили в аэропорту.