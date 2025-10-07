Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 09:02

Пассажиры 21 самолёта застряли в аэропорту Сочи из-за «‎Ковра», 9 рейсов на запасных аэродромах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В международном аэропорту Сочи задержан вылет 21 пассажирского самолёта на фоне действующих ограничений на приём и выпуск воздушных судов. В период ограничений экипажи десяти рейсов были направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений воздушные суда вылетят в Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На текущий момент задержаны вылеты (более двух часов) 21 рейса», — уточнили в пресс-службе.

Для пассажиров задержанных рейсов в терминале организованы дополнительные места для отдыха и размещения. Им предоставлены коврики и обеспечено взаимодействие с представителями авиакомпаний, добавили в аэропорту.

Ещё в районе 7 утра в двух популярных курортных аэропортах – Сочи и Геленджике – ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Только за один час утром над акваторией Чёрного моря сбили 16 дронов ВСУ. А ночью система ПВО отразила массированную атаку 184 украинских дронов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник
ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar