Пассажиры 21 самолёта застряли в аэропорту Сочи из-за «Ковра», 9 рейсов на запасных аэродромах
В международном аэропорту Сочи задержан вылет 21 пассажирского самолёта на фоне действующих ограничений на приём и выпуск воздушных судов. В период ограничений экипажи десяти рейсов были направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений воздушные суда вылетят в Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«На текущий момент задержаны вылеты (более двух часов) 21 рейса», — уточнили в пресс-службе.
Для пассажиров задержанных рейсов в терминале организованы дополнительные места для отдыха и размещения. Им предоставлены коврики и обеспечено взаимодействие с представителями авиакомпаний, добавили в аэропорту.
Ещё в районе 7 утра в двух популярных курортных аэропортах – Сочи и Геленджике – ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Только за один час утром над акваторией Чёрного моря сбили 16 дронов ВСУ. А ночью система ПВО отразила массированную атаку 184 украинских дронов.
