МИД РФ решительно осудил теракт в Исламабаде, унёсший 12 жизней

Россия решительно осуждает акт терроризма в столице Пакистана, где в результате взрыва погибли 12 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий публикуется на сайте ведомства.

«Этот акт злодеяния заслуживает самого решительного осуждения. Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что в результате мощного взрыва у здания суда в центре Исламабада погибли 12 человек, еще 21 получил ранения различной степени. Террорист-смертник устроил подрыв в припаркованном автомобиле. Среди пострадавших оказались гражданские лица, находившиеся у суда, — заявители и адвокаты.