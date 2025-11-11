Смертник устроил взрыв у здания суда в Исламабаде: 12 погибших, более 20 раненых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat
В результате мощного взрыва у здания суда в центре Исламабада погибли 12 человек, еще 21 получил ранения различной степени. Сообщение о теракте распространил пакистанский телеканал Geo со ссылкой на данные полиции.
По данным силовиков, террорист-смертник устроил взрыв в припаркованном автомобиле. Среди пострадавших оказались гражданские лица, находившиеся у суда, — заявители и адвокаты. После трагедии в здании объявили эвакуацию.
Ранее в центре Нью-Дели взорвался автомобиль, в результате чего погибли восемь человек и ещё 24 получили ранения. Местные власти говорят, что взрыв был таким сильным, что стоящие рядом машины тоже загорелись. Инцидент расследуется как теракт.
