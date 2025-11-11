Смертник устроил взрыв у здания суда в Исламабаде: 12 погибших, более 20 раненых

В результате мощного взрыва у здания суда в центре Исламабада погибли 12 человек, еще 21 получил ранения различной степени. Сообщение о теракте распространил пакистанский телеканал Geo со ссылкой на данные полиции.

По данным силовиков, террорист-смертник устроил взрыв в припаркованном автомобиле. Среди пострадавших оказались гражданские лица, находившиеся у суда, — заявители и адвокаты. После трагедии в здании объявили эвакуацию.