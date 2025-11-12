Япония угрожает России новыми шагами ради «прочного мира на Украине»

Япония готова принимать в отношении России те меры, которые будут соответствовать национальным интересам Токио и помогут завершению украинского конфликта. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара, отвечая на вопрос о возможных очередных санкциях против Москвы.

«Правительство будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая, что эффективно для установления справедливого и прочного мира на Украине, а также что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии. При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7», — объяснил он.

При этом Кихара не стал комментировать ситуацию с проектом «Сахалин-2», в отношении которого Британия хочет ввести ограничения и усложнить поставки российского СПГ. При этом известно, что долю в «Сахалине-2» имеют японские Mitsui и Mitsubishi.

Напомним, в сентябре Япония расширила санкции против 52 организаций и 10 физических лиц из России, а также против трёх организаций из Белоруссии. Ограничения введены в связи с ситуацией на Украине, пояснили в Токио.