Кремль в очередной раз напомнил Японии, что тема принадлежности Курильских островов закрыта. Такой была реакция в Москве на скандал в Токио, когда министр по делам Окинавы и Северных территорий (так Япония называет южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавада заявил, что его страна не хочет признавать очевидного, что Курилы навсегда отошли России. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

«Реакция России была неожиданно спокойной, но в то же время твёрдой. Россия в очередной раз заняла жёсткую позицию по вопросу (...) Курил», — говорится в статье.

Автор публикации обратил внимание, что Москва спокойно реагирует на выпады со стороны Японии и твёрдо придерживается своей позиции в вопросах Курил.