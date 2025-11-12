«Спокойно, но жёстко»: В Китае восхищены твёрдой реакцией Кремля на скандал вокруг Курил
Baijiahao: Кремль в очередной раз твёрдо отреагировал на скандал вокруг Курил
Кремль в очередной раз напомнил Японии, что тема принадлежности Курильских островов закрыта. Такой была реакция в Москве на скандал в Токио, когда министр по делам Окинавы и Северных территорий (так Япония называет южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавада заявил, что его страна не хочет признавать очевидного, что Курилы навсегда отошли России. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.
«Реакция России была неожиданно спокойной, но в то же время твёрдой. Россия в очередной раз заняла жёсткую позицию по вопросу (...) Курил», — говорится в статье.
Автор публикации обратил внимание, что Москва спокойно реагирует на выпады со стороны Японии и твёрдо придерживается своей позиции в вопросах Курил.
Ранее японский министр Хитоси Кикавада заявил, что Курильские острова воспринимаются как российская территория. Эта формулировка вызвала в Японии большой скандал. Многие японские политические деятели продолжают надеяться на возвращение этих земель в состав страны и считают. В Кремле уже подчёркивали, что принадлежность островов не вызывает сомнений и обсуждению не подлежит.
