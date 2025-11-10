Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 09:33

Песков заявил, что принадлежность Курильских островов не вызывает сомнений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов. Эта тема периодически поднимается в международной повестке, однако в Москве неизменно подчёркивают, что суверенитет России над этой территорией закреплён и не подлежит обсуждению.

«Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений», — заявил пресс-секретарь.

Россия не уступит Японии Курильские острова, заявили в ГД
Россия не уступит Японии Курильские острова, заявили в ГД

Напомним, что ранее японский министр Хитоси Кикавада посетил мыс Носаппу в городе Немуро и высказался о Курильских островах, как о «Самом близком месте к иностранному государству». Японцы были недовольны и усмотрели в словах намёк, что так называемые северные территории принадлежат России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar