Песков заявил, что принадлежность Курильских островов не вызывает сомнений
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов. Эта тема периодически поднимается в международной повестке, однако в Москве неизменно подчёркивают, что суверенитет России над этой территорией закреплён и не подлежит обсуждению.
«Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений», — заявил пресс-секретарь.
Напомним, что ранее японский министр Хитоси Кикавада посетил мыс Носаппу в городе Немуро и высказался о Курильских островах, как о «Самом близком месте к иностранному государству». Японцы были недовольны и усмотрели в словах намёк, что так называемые северные территории принадлежат России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.