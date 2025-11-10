Песков заявил, что принадлежность Курильских островов не вызывает сомнений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов. Эта тема периодически поднимается в международной повестке, однако в Москве неизменно подчёркивают, что суверенитет России над этой территорией закреплён и не подлежит обсуждению.

«Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, что ранее японский министр Хитоси Кикавада посетил мыс Носаппу в городе Немуро и высказался о Курильских островах, как о «Самом близком месте к иностранному государству». Японцы были недовольны и усмотрели в словах намёк, что так называемые северные территории принадлежат России.