Высказывание министра Кикавады о Курилах спровоцировало скандал в Японии

В Японии разгорается скандал из-за министра Хитоси Кикавады. Его высказывания по делам Окинавы и северных территорий (так Токио именует южные острова Курильской гряды) многие поняли как намёк на то, что острова принадлежат России.

По сведениям агентства Киодо, находясь с визитом в префектуре Хоккайдо, министр посетил мыс Носаппу в городе Немуро. Осматривая Курильские острова, он сказал: «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству».

Слова Кикавады вызвали бурную критику: в них усмотрели намёк, что так называемые северные территории принадлежат России. В ответ генсек правительства Японии Минору Кихара сообщил, что сделал выговор министру и призвал его быть ответственнее.

При этом Кихара вновь заявил, что правительство Японии считает эти территории своей «исконной землёй». Позднее министр Кикавада, выступая перед бывшими жителями Курильских островов, принёс извинения за своё высказывание и пообещал впредь быть более осмотрительным в формулировках.

Ранее в Госдуме сообщили, что Россия не уступит Японии Курильские острова. Возможность диалога с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити не подразумевает обсуждения территориальных уступок. Отсутствие мирного договора между странами на протяжении 80 лет не препятствовало активному торговому сотрудничеству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наша страна положительно оценивает стремление японского правительства заключить мирный договор.