Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 06:36

Новый премьер Японии хочет заключить мирный договор с Россией

Обложка © Сайт премьер-министра Японии

Обложка © Сайт премьер-министра Японии

Японское правительство сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на напряжённость в отношениях. Об этом заявила новый премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность.

По её словам, Токио намерен добиваться урегулирования вопроса, который в Японии называют проблемой «северных территорий» (речь идёт о южной части Курильских островов), и в итоге выйти на подписание мирного соглашения. Вместе с тем Такаити подтвердила критическую позицию правительства Японии в отношении действий России в контексте конфликта на Украине.

Переговоры о мирном договоре Москва и Токио вели с середины XX века, но камнем преткновения остаются разногласия по статусу Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы других необитаемых мелких островов. После Второй мировой войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что суверенитет РФ над этими территориями не подлежит пересмотру. На фоне антироссийских санкций, введённых Японией из-за украинского конфликта, консультации были прекращены. Россия также вышла из формата переговоров о совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, а бывшие японские жители перестали туда приезжать.

Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Ранее в МИД РФ отметили, что Москва будет внимательно наблюдать за первыми шагами Санаэ Такаити на посту премьер-министра Японии. Кстати, она стала первой женщиной в истории, получившей такой пост в японском парламенте.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar