Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьером в истории Японии

Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром Японии, став первой женщиной на этом посту в истории страны. Решение было принято большинством голосов на заседании нижней палаты парламента.

В первом туре голосования Такаити получила 237 голосов из 465, опередив своего основного оппонента, лидера Конституционно-демократической партии Ёсихико Ноду, который набрал 149 голосов. Ключевую роль в её избрании сыграло заключение альянса между Либерально-демократической партией и консервативной партией «Общество обновления Японии» за день до голосования.

В течение дня новому премьер-министру предстоит сформировать правительство. По данным японских СМИ, министром иностранных дел должен стать Тосимицу Мотэги, который уже занимал эту должность с 2019 по 2021 год и был конкурентом Такаити на выборах главы ЛДП. Другой её оппонент, 44-летний Синдзиро Коидзуми, займёт пост министра обороны, став самым молодым главой японского оборонного ведомства.

Политическая позиция Такаити характеризуется как ярко выраженный консерватизм. Она выступает против легализации однополых браков и возможности восхождения женщины на императорский трон, является активным сторонником пересмотра 9-й статьи конституции, провозглашающей отказ от создания вооружённых сил.

Такаити резко выступает против политизации паломничества в токийский храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма, и неоднократно посещала его лично. Она является действующим членом японской националистической организации «Ниппон кайги», отрицающей преступления японской армии на оккупированных территориях в прошлом веке. Дипломированный специалист в области кибернетической безопасности находится под российскими санкциями с 4 мая 2022 года.

Ожидается, что серьёзных изменений в политическом курсе Японии при Такаити не произойдёт. Она подчёркивала важность развития японско-американского альянса и повышения обороноспособности страны, а также выступила за создание в Японии структуры, аналогичной Центральному разведывательному управлению США.

Напомним, что в начале октября 64-летняя представительница правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити была избрана новым премьер-министром Японии. Она стала первой женщиной на этом посту. Life.ru ранее публиковал информацию о её биографии и политических взглядах, включая её работу в США в качестве помощника члена Палаты представителей.