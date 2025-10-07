Россия пристально следит за первыми шагами «‎железной леди» на посту премьера Японии

Российская сторона намерена пристально наблюдать за решениями главы правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити после её официального утверждения на посту премьер‑министра страны. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва будет с особеннным вниманием относиться к тому, как политик будет выстраивать российско-японские отношения.

«Мы посмотрим, когда её официально назначат премьер-министром, тогда будем следить за тем, какие шаги она предпримет, в том числе на треке российско-японских отношений», — сказал Руденко TАСС.

Дипломат отметил, что в РФ всегда рассчитывают на благоразумие японских соседей и на то, что Токио будет вести себя рационально и прагматично в отношении нашей страны, поскольку Япония и Россия — естественные географические партнёры.

Напомним, что новым премьер-министром Японии стала 64-летняя Санаэ Такаити. «Железная леди» из правящей Либерально-демократической партии стала первой женщиной, занявшей этот пост. Ранее Life.ru рассказывал, что о ней известно и каких политических взглядов она придерживается. К примеру, после окончания учёбы она улетела в США работать помощником члена Палаты представителей от Демократической партии, а затем вернулась на родину.