Либерально-демократическую партию Японии возглавила Санаэ Такаити

Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии. Вероятно, она станет первым в истории страны женщиной-премьером. Об этом свидетельствуют официальные итоги второго тура внутрипартийного голосования. Официальные результаты голосования привёл в своём сообщении телеканал News TV Asahi.

«Во втором туре Такаити набрала 185 голосов, в том числе 149 голосов от членов парламента и 36 голосов от коалиции префектур, победив Коидзуми», — говорится в публикации.

Во втором туре выборов экс-министр по экономической безопасности получила поддержку 185 членов партии, тогда как за её соперника, министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, проголосовали 156 человек. Ожидается, что голосование в парламенте по кандидатуре премьера состоится в середине октября. Поскольку ЛДП утратила большинство в обеих палатах, для утверждения Такаити партии потребуется договориться с оппозицией, хотя шансы на выдвижение ею единого альтернативного кандидата оцениваются как крайне низкие.

64-летняя Санаэ Такаити, известная как один из ближайших соратников покойного экс-премьера Синдзо Абэ, придерживается консервативных взглядов и выступает за усиление обороноспособности страны. Политический кризис в ЛДП наступил после поражения правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента в июле. Действующий премьер-министр Сигэру Исиба, как ожидается, подаст в отставку, а новому лидеру предстоит решить сложную задачу по формированию работоспособного правительства в условиях отсутствия парламентского большинства.

В своей первой речи после победы Такаити пообещала приложить все усилия для выполнения своих обязанностей.

