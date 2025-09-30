Мэр города заявила, что бывала в отелях для взрослых «по работе». Её сопровождал женатый коллега

В Японии мэр города Маэбаси посещала «отели любви» с женатым подчинённым и после этого оказалась в центре скандала. 42-летняя Акира Огава раскрыла свой секрет во время пресс-конференции и подтвердила факт посещения подобных гостиниц, предназначенных для краткосрочных сексуальных контактов. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

При этом Огава отрицает наличие романтических отношений с тем самым мужчиной, утверждая, что лишь «получала от него консультации по рабочим вопросам». Она пояснила, что ранее встречалась с ним в ресторанах, но опасалась привлечь к себе излишнее внимание. Кроме того, чиновница несколько раз использовала служебный автомобиль для поездок на эти «рабочие встречи», но оплачивала номера в отелях из собственных средств.

Поводом для скандала послужили публикации в нескольких газетах, сообщивших о более чем десяти встречах Огавы с женатым подчинённым в «отелях любви» в период с июля по сентябрь. Мэр не объяснила, почему для деловых бесед был выбран именно такой вид гостиниц. Огава принесла извинения за своё «недальновидное поведение» и заявила, что обсудит с юристами дальнейшие шаги по разрешению скандала.

Ранее откровенное признание выдала капитан известной иркутской команды КВН «Раисы» Вера Гасаранова. Она рассказала, что страдает от алкоголизма.