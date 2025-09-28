«Пила бы каждый день»: Звезда КВН призналась в алкоголизме

Капитан известной иркутской команды КВН «Раисы» Вера Гасаранова рассказала, что страдает от алкоголизма. Соответствующее сообщение она опубликовала у себя в соцсетях.

«Если бы у меня всегда были деньги, и алкоголь бы не влиял на мою внешность, — я бы пила каждый день», — рассказала Гасаранова. Она добавила, что крепкий алкоголь употребляет крайне редко, а её любимым алкогольным напитком является пиво.

Капитан «Раис» рассказала, что однажды обращалась за помощью психолога. Специалист заявила, что Гасаранова относится к типу «высокофункциональных алкоголиков», которым пристрастие к крепким напиткам не мешает работать, участвовать в социальной жизни и добиваться успеха.

Как подчеркнула звезда КВН, она осознаёт свою проблему, однако отказываться от вредной привычки не хочет. Она отметила, что у неё нет семьи и детей, ради которых она бы сдерживалась.

«В детстве я думала, что я пить не буду, что не пить — это легко. Но, как оказалось, это вообще не легко», — заключила Гасаранова.

