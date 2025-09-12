Никас Сафронов оценил идею памятника трезвости и рассказал о семейной трагедии, связанной с алкоголем
Известный российский художник Никас Сафронов. Обложка © VK / Никас Сафронов
Известный художник Никас Сафронов высказался об инициативе установки в России памятника трезвости. Мастер не только одобрил эту идею, но и поделился беседе с Life.ru глубоко личной историей, рассказав о трагедии, связанной с алкоголем, в своей собственной семье. По его словам, такой монумент мог бы стать важным символом, заставляющим задуматься о последствиях пагубной привычки.
Видео © Life.ru
«У меня брат старший ушёл из-за этого. От него ушла жена, и после этого он стал выпивать, и это проблемная история для нашей страны», — отметил художник.
