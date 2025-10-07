Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 06:35

Тихий враг: Союзник внезапно стал для США большей угрозой, чем Россия и Китай

Sohu: Япония незаметно стала для США большей угрозой, чем Россия и Китай

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Япония стала наиболее серьёзной угрозой для Соединённых Штатов как в военной, так и в экономической сфере, опередив по этому показателю Россию и Китай. Об этом сообщает издание Sohu.

Находясь под покровительством США на протяжении длительного времени, Япония неуклонно наращивала свою мощь, в частности, значительно укрепив военно-морской флот. Помимо этого, страна восходящего солнца занимает ведущие позиции в высокотехнологичных отраслях, включая производство микрочипов и полупроводников — ключевых компонентов для глобальной экономики и оборонных технологий. Аналитики отмечают, что именно сочетание экономической независимости, технологического превосходства и военного потенциала делает Японию всё более значимым фактором, способным повлиять на расстановку сил в мире и вызвать беспокойство у США.

Неожиданный ход: Российские подлодки заставили Японию замолчать о Курилах
Неожиданный ход: Российские подлодки заставили Японию замолчать о Курилах

Ранее сообщалось о решении Японии и США усилить своё военное присутствие вблизи Курильских островов. Сообщается о развертывании американо-японского ракетного комплекса Typhon. На эти совместные действия Токио и Вашингтона российские власти предприняли ответные меры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar