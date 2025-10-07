Япония стала наиболее серьёзной угрозой для Соединённых Штатов как в военной, так и в экономической сфере, опередив по этому показателю Россию и Китай. Об этом сообщает издание Sohu.

Находясь под покровительством США на протяжении длительного времени, Япония неуклонно наращивала свою мощь, в частности, значительно укрепив военно-морской флот. Помимо этого, страна восходящего солнца занимает ведущие позиции в высокотехнологичных отраслях, включая производство микрочипов и полупроводников — ключевых компонентов для глобальной экономики и оборонных технологий. Аналитики отмечают, что именно сочетание экономической независимости, технологического превосходства и военного потенциала делает Японию всё более значимым фактором, способным повлиять на расстановку сил в мире и вызвать беспокойство у США.

Ранее сообщалось о решении Японии и США усилить своё военное присутствие вблизи Курильских островов. Сообщается о развертывании американо-японского ракетного комплекса Typhon. На эти совместные действия Токио и Вашингтона российские власти предприняли ответные меры.