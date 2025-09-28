Интервидение
28 сентября, 03:50

Неожиданный ход: Российские подлодки заставили Японию замолчать о Курилах

Baijiahao: Манёвр российской подлодки лишил Японию дара речи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Отсутствие договора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны остаётся аномалией в современной международной политике. Журналисты издания Baijiahao отмечают, что территориальные претензии Токио на Курильские острова в последнее время звучат всё более агрессивно, переходя от простого выдвижения требований к скрытым угрозам.

«Тот факт, что Россия и Япония за восемь десятилетий не смогли подписать мирный договор, — поистине уникальное явление в истории международных отношений. Оно наглядно демонстрирует, насколько глубоко укоренилось недоверие между странами», — говорится в публикации.

Развёртывание в Японии американских ракетных комплексов Typhoon, способных поражать цели на Курилах и Дальнем Востоке, стало катализатором эскалации напряжённости. В ответ на эти действия Россия и Китай провели совместное патрулирование в Восточно-Китайском и Японском морях, задействовав российскую подводную лодку класса «Варшавянка» и китайскую Type 039А, известные своей скрытностью. В ходе манёвра подводные лодки обошли японский архипелаг, что стало неожиданностью для Токио.

Японская сторона не смогла оперативно засечь активность подлодок РФ и КНР. Как отмечают авторы материала, Токио следует избегать провоцирования российского лидера Владимира Путина.

Россия пригрозила ударить по Японии «продуманным» бумерангом за санкции
Ранее китайское издание Sohu сообщало, что в ответ на развёртывание в Японии ракетного комплекса Typhon российское военное командование оперативно развернуло ракетный комплекс «Бастион» на Курильских островах. Также дополнительно были переброшены истребители из арктического региона, а Тихоокеанский флот России — приведён в максимальную боевую готовность.

