Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Японские дипломатические миссии в России готовятся к наплыву соискателей. Как стало известно из документов на их официальном ресурсе, посольство Японии планирует запустить сеть визовых центров на территории РФ.

Дипломаты объявили конкурс на поиск уполномоченного агентства, которое возьмет на себя рутинную визовую работу. Судя по тендерной документации, глобальный туристический бум серьёзно повлиял на загрузку Посольства в Москве и Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Дипломаты отмечают, что поток российских граждан, желающих посетить Страну восходящего солнца с туристическими целями, резко увеличился, и этот тренд, по их прогнозам, сохранится.

В объявлении чётко прописана цель аутсорсинга: для разгрузки дипломатического персонала решено централизовать все сопутствующие визовые операции — прием документов, сортировку по категориям, ответы на типовые вопросы и возврат паспортов — в едином, специально созданном визовом центре.

Чтобы передать эти задачи «надёжному частному партнеру», было решено провести конкурс проектов. Дипломаты уже обозначили временные рамки: предполагаемый срок, в течение которого подрядчик будет выполнять эти обязательства, намечен с 9 января по 31 марта 2026 года. По сути, Япония ищет внешнего оператора для управления растущим туристическим потоком из России.

Напомним, что в сентябре в Москве огромные очереди выстроились у входа к Посольству Японии. Желающие получить визу в страну Восходящего Солнца простаивают в ожидании от пяти до семи часов. Спрос на туризм в Японию побил рекорд в текущем сентябре, а с начала года вырос вдвое.