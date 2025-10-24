В Кремле приветствуют порывы Японии заключить мирный договор спустя 80 лет

Россия положительно оценивает стремление японского правительства и премьера Санаэ Такаити заключить мирный договор с РФ спустя 80 лет. Москва тоже предпочитает этот путь, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно приветствовать подобное заявление. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», — сказал Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Японии намерена заключить с Россией мирный договор, уладив все вопросы о Курильских островах. Соглашение так и не было подписано после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Причиной этого является нерешенная территориальная проблема, связанная с Курильскими островами.