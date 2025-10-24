Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 10:20

В Кремле приветствуют порывы Японии заключить мирный договор спустя 80 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb

Россия положительно оценивает стремление японского правительства и премьера Санаэ Такаити заключить мирный договор с РФ спустя 80 лет. Москва тоже предпочитает этот путь, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно приветствовать подобное заявление. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», — сказал Песков.

Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьером в истории Японии
Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьером в истории Японии

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Японии намерена заключить с Россией мирный договор, уладив все вопросы о Курильских островах. Соглашение так и не было подписано после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Причиной этого является нерешенная территориальная проблема, связанная с Курильскими островами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Япония
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar