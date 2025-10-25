Возможность диалога с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити не подразумевает обсуждения территориальных уступок по Курильским островам, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв. По его словам, отсутствие мирного договора между странами на протяжении 80 лет не препятствовало активному торговому сотрудничеству.

«На самом деле ведь Япония с тех пор, как США подвергли ее ядерной бомбардировке, фактически находится под американской оккупацией. Доходило до того, что американские банкиры устанавливали курс йены и японский фондовый индекс Никкей...» — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что рассекреченные документы японского МИДа подтверждают причастность Вашингтона к срыву мирных переговоров 1955 года между Москвой и Токио. Собеседник «Газеты.ru» допустил обсуждение отдельных документов с Такаити только при условии её реальной политической самостоятельности, подчеркнув, что суверенитет Японии в настоящее время ограничен американским влиянием на финансовую систему и внешнюю политику страны.