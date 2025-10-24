Приход к власти в Японии консервативного политика Санаэ Такаити открывает возможности для пересмотра отношений с Россией в контексте глобального «правого поворота», заявил философ Александр Дугин, отметив, что избрание первого в истории страны женщины-премьера, придерживающейся правых взглядов, знаменует важные перемены в азиатском регионе.

Эксперт связал данную тенденцию с общемировым разочарованием в либеральной политике, что проявляется в росте популярности правых сил в Европе и приходе к власти Дональда Трампа в США. И хоть лидер республиканцев не стал союзником России, его консервативная позиция создала предпосылки для диалога, аналогичная динамика возможна и в российско-японских отношениях, несмотря на существующие территориальные разногласия.

Дугин также указал на потенциальную посредническую роль России в нормализации отношений между Китаем и Японией, подчеркнув, что для этого Токио потребуется продемонстрировать реальный суверенитет в противовес текущей зависимости от американского военного присутствия. По мнению собеседника «Царьграда», Пекин уважает только те государства, которые способны отстаивать собственные национальные интересы.