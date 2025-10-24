Эксперт объяснил, как России одержать экономическую победу над США и Китаем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Veterok
Мир входит в новый технологический цикл с доминированием искусственного интеллекта и новой генетики, уверен профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. По его словам, лидерами мировой экономики остаются США и Китай, а возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовалось технологической мобилизацией: попытками собрать все деньги и компетенции, чтобы быстрее всех войти в новый технологический цикл и выстроить монопольную позицию.
При этом России важно найти способ конкурировать с экономическими тяжеловесами. Эксперт задался вопросом, как обеспечить ускоренный инновационный рост, который перестроит экономику на новых началах и позволит не отставать технологически, а лучше победить. Так, для соревнования с гигантами нужно значительное экономическое пространство для создания крупных корпораций с большим денежным потоком. Без этого невозможно инвестировать в новую науку, инфраструктуру и благосостояние.
«Талантов у нас полно, но нам нужна система, которая позволяла бы обеспечить быстрый экономический рост», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Он отметил, что у России есть 10–15 лет на поиск союзников, потому что в одиночку соревноваться с Китаем и США не получится. Необходимо строить дружественное большое экономическое и технологическое пространство с едиными стандартами и платформенными решениями. Профессор назвал естественными союзниками те страны, которые оказались в аналогичной ситуации, то есть не могут примкнуть ни к США, ни к Китаю, но вынуждены с ними конкурировать. Среди них он выделил Индию, Иран, Юго-Восточную Азию, Западную Европу и Японию.
Ранее Китай выразил протест ЕС из-за включения компаний из КНР в 19-й пакет санкций. Тем не менее КНР временно прекратила закупки российской нефти из-за новых санкций. Однако «Газпром» в третий раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири».
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.