Эксперт объяснил, как России одержать экономическую победу над США и Китаем

Мир входит в новый технологический цикл с доминированием искусственного интеллекта и новой генетики, уверен профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. По его словам, лидерами мировой экономики остаются США и Китай, а возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовалось технологической мобилизацией: попытками собрать все деньги и компетенции, чтобы быстрее всех войти в новый технологический цикл и выстроить монопольную позицию.

При этом России важно найти способ конкурировать с экономическими тяжеловесами. Эксперт задался вопросом, как обеспечить ускоренный инновационный рост, который перестроит экономику на новых началах и позволит не отставать технологически, а лучше победить. Так, для соревнования с гигантами нужно значительное экономическое пространство для создания крупных корпораций с большим денежным потоком. Без этого невозможно инвестировать в новую науку, инфраструктуру и благосостояние.

«Талантов у нас полно, но нам нужна система, которая позволяла бы обеспечить быстрый экономический рост», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Он отметил, что у России есть 10–15 лет на поиск союзников, потому что в одиночку соревноваться с Китаем и США не получится. Необходимо строить дружественное большое экономическое и технологическое пространство с едиными стандартами и платформенными решениями. Профессор назвал естественными союзниками те страны, которые оказались в аналогичной ситуации, то есть не могут примкнуть ни к США, ни к Китаю, но вынуждены с ними конкурировать. Среди них он выделил Индию, Иран, Юго-Восточную Азию, Западную Европу и Японию.