23 октября, 19:00

«Газпром» в третий раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Обложка © Telegram/ Газпром

Вчера, 22 октября, «Газпром» в третий раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай через газопровод «Сила Сибири». Объём поставок превысил контрактные обязательства компании, установив новый исторический максимум. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Этот рекорд стал шестым с момента, как 1 декабря 2024 года поставки по «Силе Сибири» достигли максимального контрактного уровня. Все поставки газа ведутся в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC. «Газпром» продолжает укреплять свои позиции на китайском рынке, увеличивая объёмы поставок в рамках стратегического соглашения с КНР.

Ранее эксперт оценил планы Евросоюза окончательно отказаться от импорта российского газа. Ряд стран ЕС не располагают достаточными мощностями для приёма и распределения газа, а наращивание инфраструктуры потребует огромных вложений — в выигрыше в любом случае остаются США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
