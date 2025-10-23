Захарова назвала запрет ЕС на импорт газа из РФ философией «назло бабушке отморожу уши»
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Решение Совета ЕС о запрете импорта российского газа с 2028 года является проявлением разрушительной логики и «философии во вред себе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это классическая история реализации философии «назло бабушке отморожу уши». Это, конечно, полный мрак», — отметила дипломат на брифинге.
Она также отметила, что происходящее всё больше похоже на «практики тоталитарных сект». Кроме того, по мнению Захаровой, Евросоюз добровольно вводит жёсткие ограничения, лишая себя возможности использовать доступные ресурсы. Она считает, что это похоже на самозакабаление, когда ЕС сознательно идёт по пути саморазрушения.
Напомним, ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Ограничения также затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла». В Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.
