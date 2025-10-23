Решение Совета ЕС о запрете импорта российского газа с 2028 года является проявлением разрушительной логики и «философии во вред себе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что происходящее всё больше похоже на «практики тоталитарных сект». Кроме того, по мнению Захаровой, Евросоюз добровольно вводит жёсткие ограничения, лишая себя возможности использовать доступные ресурсы. Она считает, что это похоже на самозакабаление, когда ЕС сознательно идёт по пути саморазрушения.