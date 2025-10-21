Политолог Владимир Лепехин заявил, что Россия упустила ключевую возможность выстроить суверенную экономику и теперь рискует оказаться в экономической зависимости от Китая. По его словам, страна могла сосредоточиться на развитии внутреннего производства ещё в середине 2000-х, сократив экспорт энергоносителей, но не воспользовалась этим шансом.

«Сначала мы влезли в зависимость от Европы, потом от США, теперь — от Китая. Вместо модернизации экономики мы продолжаем жить за счёт сырьевых поставок», — цитирует Лепехина «Постньюс».

Лепехин отметил, что Китай использует Россию, вынуждая поставлять сырьё практически по себестоимости и отдавать территории в управление. По его мнению, Евразийский экономический союз не стал эффективным инструментом для укрепления экономического суверенитета России, и сейчас сделать суверенную экономику почти невозможно.

Ранее Life.ru сообщал, что Китай за месяц в 73 раза увеличил импорт российской пшеницы. Кроме того, положительную динамику показали и другие зерновые культуры. В противоположность этой тенденции, закупки гречихи сокращаются уже второй месяц подряд.