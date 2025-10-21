Импорт подержанных иномарок в Россию обновил двухлетний максимум

В сентябре в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей с пробегом, этот показатель обновил двухлетний максимум, сообщает «Автостат».

Так, объём импорта легковушек в сентябре 2025 составил 48,4 тысячи единиц. Больше всего подержанных машин в нашу страну по-прежнему ввозится из Японии, но её доля в общем объёме импорта продолжает снижаться (48% в июне против 39% в сентябре). На втором месте — Южная Корея (22%), которую догоняет Китай (более 20%).

Самой популярной маркой б/у авто остаётся Toyota (19%). В топ-5 также попали Honda (15%), BMW, Kia и Volkswagen (6-9%). Среди моделей самыми импортируемыми по итогам сентября стали Toyota Corolla и Honda Freed.

При этом в сентябре 2025 года россияне купили 553,3 тысячи подержанных легковушек. Это на 4,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года.