В России выросли продажи подержанных автомобилей

В сентябре 2025 года россияне купили 553,3 тысячи подержанных легковушек. Это на 4,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщили аналитики агентства «Автостат».

Лидером вторичного рынка традиционно остаётся Lada — автомобили отечественного бренда разошлись тиражом 130,8 тысячи штук. Следом идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Самой популярной моделью снова стала легендарная Lada 2107 — таких машин продали 12,2 тысячи. В пятёрке также Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus.

Всего за девять месяцев 2025 года в стране реализовали более 4,4 миллиона машин с пробегом, что на 0,8% выше уровня прошлого года.