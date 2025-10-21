Сектор Газа
Регион
21 октября, 05:44

В России выросли продажи подержанных автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В сентябре 2025 года россияне купили 553,3 тысячи подержанных легковушек. Это на 4,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщили аналитики агентства «Автостат».

Лидером вторичного рынка традиционно остаётся Lada — автомобили отечественного бренда разошлись тиражом 130,8 тысячи штук. Следом идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Самой популярной моделью снова стала легендарная Lada 2107 — таких машин продали 12,2 тысячи. В пятёрке также Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus.

Всего за девять месяцев 2025 года в стране реализовали более 4,4 миллиона машин с пробегом, что на 0,8% выше уровня прошлого года.

Размер имеет значение! Автовладельцам дали советы по выбору зимних шин
Размер имеет значение! Автовладельцам дали советы по выбору зимних шин

Ранее автолюбителям объяснили, когда нужно «переобуться» в зимнюю резину. Кстати, в России могут обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Мария Любицкая
