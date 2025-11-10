Политолог рассказал, как скоро Япония признает суверенитет РФ над Курилами

В Японии разразился политический скандал после заявлений министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, который назвал Курильские острова «иностранным государством». О том, можно ли ожидать официального признания Японией российского суверенитета над этими территориями, в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Дмитрий Аграновский.

По словам эксперта, в обозримом будущем сдвигов по этому вопросу не произойдёт. Аграновский подчеркнул стратегическую важность Курил для России, отметив, что их передача привела бы к интернационализации акватории Охотского моря.

«Крайне хорошо, что теперь в РФ подобный вопрос наконец чётко продекларирован. В 1990-е годы были разные мнения по этому поводу. Даже если отдать один остров, а уж тем более два, то Охотское море, которое сейчас в нашей акватории, станет международным. Стратегическое значение этих островов трудно переоценить», — объяснил специалист.

Политолог выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе Япония примет существующую реальность, но не в самое ближайшее время. Сейчас многие правые политики используют тему островов для создания себе патриотического имиджа, так как это «безопасно» — всем понятно, что Россия не уступит свою территорию. Аграновский заключил, что, будучи соседями, обе страны в конечном счёте должны прийти к мирному сосуществованию на основе реальных, а не желаемых границ.

Напомним, что министр Хитоси Кикавада допустил формулировку, в которой Курильские острова воспринимаются как российская территория. Из-за этого в Японии разразился скандал, ведь многие японские политические деятели до сих пор мечтают об этих землях в составе страны.