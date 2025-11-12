Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:00

Илон Маск предсказал людям «‎бессмертие» уже через 20 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В течение ближайших 20 лет люди смогут достигнуть цифрового бессмертия. Человечество научится переносить воспоминания в роботов или даже загружать их в новое тело. Это смелое предсказание бизнесмен Илон Маск сделал в ходе обсуждения перспектив нейротехнологий.

Глава Neuralink и Tesla утверждает, что разрабатываемые технологии позволят создавать цифровые копии человеческого сознания. По его словам, такие «отпечатки личности» можно будет загружать в роботов-андроидов Optimus или даже пересаживать в новые биологические тела.

Маск уточнил, что созданная копия не станет абсолютно идентичной оригиналу, но сохранит ключевые черты характера и основные воспоминания человека. Это, по его оценке, открывает принципиально новые возможности для продолжения жизни после смерти физического тела.

Илон Маск отметил премию в $1 трлн танцем с роботом Tesla Optimus
Илон Маск отметил премию в $1 трлн танцем с роботом Tesla Optimus

Ранее Илон Маск заявил, что его компания Tesla собирается выпустить целую армию человекоподобных роботов Optimus. По его словам ежегодно с конвейера будут сходить более миллиона таких машин. Он уверен, что в это поможет создать общество без бедности с доступной высококлассной медициной.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Илон Маск
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar