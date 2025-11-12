Илон Маск предсказал людям «‎бессмертие» уже через 20 лет

В течение ближайших 20 лет люди смогут достигнуть цифрового бессмертия. Человечество научится переносить воспоминания в роботов или даже загружать их в новое тело. Это смелое предсказание бизнесмен Илон Маск сделал в ходе обсуждения перспектив нейротехнологий.

Глава Neuralink и Tesla утверждает, что разрабатываемые технологии позволят создавать цифровые копии человеческого сознания. По его словам, такие «отпечатки личности» можно будет загружать в роботов-андроидов Optimus или даже пересаживать в новые биологические тела.

Маск уточнил, что созданная копия не станет абсолютно идентичной оригиналу, но сохранит ключевые черты характера и основные воспоминания человека. Это, по его оценке, открывает принципиально новые возможности для продолжения жизни после смерти физического тела.

Ранее Илон Маск заявил, что его компания Tesla собирается выпустить целую армию человекоподобных роботов Optimus. По его словам ежегодно с конвейера будут сходить более миллиона таких машин. Он уверен, что в это поможет создать общество без бедности с доступной высококлассной медициной.