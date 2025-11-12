Погоня за жизнью: Четыре россиянки промчали 400 км для спасения белоруски после ДТП в Таиланде

В Таиланде четверо россиян помогли белорусской туристке Настасии Ясюкевич, пострадавшей в недавней аварии с экскурсионным автобусом, сдав для неё два литра крови. Девушка срочно нуждалась в переливании крови для стабилизации состояния. Об этом сообщила волонтёр и администратор группы в соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

Проблема заключалась в острой нехватке доноров с отрицательным резусом в Канчанабури, где находилась Ясюкевич. У тайцев преимущественно положительная группа, местный банк крови не смог помочь.

Для спасения Настасии была организована целая операция: четверо россиян преодолели 400 километров в течение ночи, чтобы сдать необходимую кровь. После процедуры одна из спасительниц из Ялты кратковременно потеряла сознание, но её состояние быстро стабилизировали. Сейчас жизни туристки ничего не угрожает.

«Вот имена героев, которые заставили меня прослезиться, когда все без минутной задержки садились в машину: Юля Сазон,Юля Максимова, Людмила Михайлова, Татьяна Каткова», — рассказала Шерстобоева.

Напомним, что ДТП произошло, когда микроавтобус с 11 туристами упал с холма по дороге к водопаду Сай Йок Вохит в Лум-Сумском районе. Настасия попала в реанимацию вместе с двумя россиянами.