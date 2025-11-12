Пользователь Reddit в шутку создал сайт «пук-учёта» и собрал «‎метеоризменную армию» из 100 стран

То, что начиналось как ироничный эксперимент на Reddit, внезапно превратилось в полноценную социальную платформу, объединяющую тысячи пользователей по всему миру. Речь идёт о сайте, созданном для учёта и анализа человеческого выпускания газов, который демонстрирует взрывной рост популярности.

Платформа предлагает пользователям анонимно фиксировать своё «пукание», указывая громкость, запах, продолжительность и тип. Подобная шуточная функция позволяет отслеживать индивидуальное пищеварение и реакцию организма на различные продукты питания.

Сегодня на сайте учтено уже более 8000 «пуков» от бойцов «‎метеоризменной армии» из свыше 100 стран мира. Среди реализованных функций — интерактивная карта, демонстрирующая географию метеоризмов, а также таблица лидеров, где пользователи соревнуются в количестве зарегистрированных газообразований. Особый интерес вызывает раздел «Пердёжная исповедь», где каждый может анонимно поделиться личной историей, связанной с физиологическим процессом.

По словам самого создателя, проект изначально задумывался как забавная шутка, но быстро вышел за рамки первоначальной идеи. Теперь это не просто сайт, а «полноценная социальная платформа», доказывающая, что даже самые необычные концепции могут найти отклик у широкой аудитории.