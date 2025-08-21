Угадаю с семи нот: ИИ обучили определять, что вы съели на завтрак, по звуку «выхлопа»

Искусственный интеллект теперь может с высокой точностью определить ваш рацион питания, всего лишь проанализировав звук испускания кишечных газов. О создании необычной нейросети под названием FartGPT сообщил её разработчик, известный под ником Retra в Reddit.

Как уточнил создатель, по одному пуку алгоритм способен определить диету человека с точностью в 87%. Помимо аналитических функций, модель обучена создавать своеобразные симфонии и даже воспроизводить мелодии известных композиций из газов, например, песню Despacito.

При попытке сгенерировать идеальный с точки зрения ИИ звук, модель выдала результат длиной 3,7 секунды. По словам автора проекта, этот звук заставил его собаку заплакать, а соседа по комнате — экстренно съехать. Вдобавок ко всему, разработчик заявил, что его FartGPT способен предсказывать движение фондового рынка с точностью 52%, определяя, пойдут акции вверх или вниз.

В настоящее время создатель уникального ИИ находится в активном поиске спонсоров для дальнейшего развития проекта. Он готов поделиться собранной базой данных, которая составляет 47 гигабайт чистого «выхлопа», что эквивалентно 2,5 миллиона образцов или трем месяцам непрерывного звучания.