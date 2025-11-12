Россия и США
12 ноября, 14:44

Дептранс Москвы призвал водителей «переобуться» в зимнюю резину на выходных

Обложка © Life.ru

Столичный департамент транспорта рекомендует водителям перейти на зимнюю резину в предстоящие выходные в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями. Соответствующее обращение было опубликовано на официальных ресурсах ведомства.

В случае, если автовладельцы ещё не успели заменить шины, им советуют воспользоваться для поездок общественным транспортом. Это позволит избежать потенциальных аварийных ситуаций на скользкой дороге.

Рекомендация связана с прогнозируемым ухудшением погодных условий в московском регионе в ближайшие дни. Дептранс традиционно предупреждает автомобилистов о необходимости сезонной смены резины при приближении зимнего сезона.

Ранее Life.ru уже писал, что водителям советуют переобуть автомобили в зимнюю резину в связи с ожидаемым похолоданием в столице. При среднесуточной температуре ниже +5°C летняя резина теряет эффективность: ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

