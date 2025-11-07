Водителям следует «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину, поскольку в 10 ноября в российской столице ожидается похолодание. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«С наступлением холодов настоятельно рекомендуем водителям заблаговременно сменить летнюю резину на зимнюю», — сказал он.

По словам Ликсутова, с наступлением холодов летняя резина теряет эффективность, ведь при среднесуточной температуре ниже 5°C ухудшается сцепление и растёт тормозной путь, что повышает риск ДТП для всех участников движения. Он настоятельно советует не откладывать визит в сервис, чтобы избежать очередей и неожиданностей на дороге.

Ранее синоптик заявила, что первый снег может пойти в Москве лишь в 20-х числах ноября. По её словам, обильных осадков в регионе не будет, однако к 15-му числу в столице действительно может выпасть мокрый снег, который быстро растает. Синоптики прогнозируют понижение температуры с 10 ноября: ночью ожидается до минус 1 градуса.

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