Названы самые лояльные к российским туристам страны Евросоюза

Европейские страны активно используют административные барьеры для создания ограничительного визового режима для граждан России, рассказала генеральный директор практики инвестиционной миграции Ирина Валек. По её словам, к таким мерам относятся искусственное ограничение записей на подачу документов и увеличение сроков рассмотрения заявлений до 75 дней.

Правовая основа шенгенского визового режима включает многоуровневую систему законодательства ЕС, где ключевыми актами являются Визовый кодекс, Регламент о визовом режиме и Шенгенская конвенция. При этом национальные власти сохраняют широкие полномочия в оценке визовых заявлений, включая право отказывать при «обоснованных сомнениях» в намерениях заявителя.

Эксперт отметила, что с 2022 года введены категорические ограничения, включая профессиональные запреты для госслужащих, географические фильтры для жителей Крыма и Донбасса, а также приостановлен упрощённый порядок выдачи виз. К примеру, Польша полностью прекратила приём заявлений от российских граждан, тогда как Греция, Франция, Италия и некоторые другие государства сохранили возможность подачи документов.

«Если же говорить сейчас о наиболее лояльных странах по отношению к гражданам РФ, то это Италия и Франция, которые иногда выдают и мультивизы», — подчеркнула собеседница РИАМО.