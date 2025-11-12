МЭР допустило полное прекращение выдачи шенгена россиянам

В Министерстве экономического развития признали вероятность полного прекращения выдачи шенгенских виз гражданам России странами Европейского союза. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества ведомства Никита Кондратьев.

«Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо», — сказал представитель МЭР.

Он добавил, что спокойно относится к запрету выдачи многократных шенгенских виз, поскольку приоритетом является развитие въездного туризма в Россию. Чиновник подчеркнул, что в стране созданы все условия для замещения европейского отдыха внутренними туристическими предложениями, которые ничем не уступают зарубежным аналогам.

Ранее сообщалось, что решение Европейского союза о запрете выдачи многоразовых шенгенских виз российским гражданам является «оскорбительным». Парламентарий охарактеризовал эти меры как «фашизм», указав, что они представляют собой ущемление по национальному принципу. Эксперт отметил, что Европа «давно преуспела» в запретах российского искусства и культуры, а также во введении санкций против всего населения России.