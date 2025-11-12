Путин объявил благодарность Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой

Президент России Владимир Путин объявил официальную благодарность телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой за их профессиональные достижения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Гузеева и Сябитова удостоены поощрения за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Также благодарность от главы государства получил телеведущий Александр Гордон, известный по программе «Мужское / Женское».

Все трое отмечены за значительный вклад в развитие отечественного телевещания и многолетнюю плодотворную деятельность на телевидении. Официальное признание их заслуг подчеркивает важность работы медийных персонажей в современном информационном пространстве России.

Ранее Life.ru писал, что у актрисы Ларисы Гузеевой произошло радостное событие — она впервые стала бабушкой. Как она сама сообщила, её дочь родила девочку, получившую имя Ива (русский вариант — Ева). Артистка также упомянула, что её 25-летняя дочь официально зарегистрировала отношения этой весной. Супруга Ольги зовут Никита, он не связан с миром искусства.