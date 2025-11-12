Налог для миллионеров: Кого в Белоруссии затронет новая ставка в 40% и причём здесь вейпы

Минфин Белоруссии предложил ввести максимальную ставку подоходного налога в размере 40% для сверхдоходов. Об этом заявил глава ведомства Юрий Селиверстов, представляя проект изменений в Налоговый кодекс.

Новая система строится по прогрессивной шкале. Базовая ставка в 13% сохранится для подавляющего большинства граждан — 98%, чей годовой доход не превышает 350 тысяч белорусских рублей (~$117 тыс.). Для доходов от 350 до 600 тысяч рублей будет действовать ставка 25%, а всё, что свыше 600 тысяч (~$200 тыс.), предложили обложить налогом по ставке 40%.

«Повышаем ставки по принципу «кто больше зарабатывает, тот больше платит», — пояснил министр.

Он уточнил, что под удар повышенных ставок попадут около 1000 человек. При этом налоговая база расширяется: к зарплатам добавятся доходы от аренды, продажи долей и гонорары топ-менеджеров.

Попутно вырастут акцизы на табак и никотин. Сигареты первой ценовой группы и без фильтра подорожают на 12%, а на вейпы и жидкости для них налог и вовсе взлетит на 20%. В Минфине рассчитывают, что это поможет избежать ухода бизнеса в тень.

В России с 2025 года также действует прогрессивная шкала НДФЛ. Ставка составляет 13% для доходов до 2,4 млн рублей в год, а максимальная — 22% для доходов, превышающих 50 млн рублей.

К слову, в России сохраняется жёсткая денежная политика. ЦБ дал понять, что ставки так скоро не снизит. В октябре Банк России сохранил нейтральную позицию, рассматривая только этот вариант на фоне высоких проинфляционных рисков. Участники заседания единогласно сочли, что для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период жёсткой денежно-кредитной политики. В регуляторе предупредили, что в цикле снижения ключевой ставки возможны паузы. На рынок влияют не только текущие значения, но и ожидания инвесторов по будущей траектории. С учётом этого ЦБ допускает, что будет вынужден сдвинуть вверх свой прогноз по ставке на 2026 год, чтобы добиться нужного охлаждения экономики.