Финансист спрогнозировал падение ставок по ипотеке на вторичку в 2026 году

К 2026 году средняя процентная ставка по ипотечным кредитам на приобретение жилья на вторичном рынке в России снизится до 17%. Об этом сообщил финансист Кирилл Селезнёв.

«Сейчас при ключевой ставке в 16,5% годовых средняя ставка по вновь выдаваемым жилищным кредитам находится на уровне около 19%, если речь идёт о покупке вторичных квартир», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Финансист уточнил, что для уже существующих ипотечных договоров и для первичного жилья процентные ставки значительно ниже. По его словам, ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанка на 2 процентных пункта приведёт к аналогичному уменьшению стоимости рыночной ипотеки (за исключением льготных программ).

Эксперт сослался на данные Центрального банка России, которые предсказывают, что средний уровень ключевой ставки в 2026 году будет находиться в диапазоне 13–15% годовых.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законодатели могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% для семей с двумя детьми, 4% — для многодетных и повышение до 10–12% для семей с одним ребёнком. У предложения уже нашлись критики, причём в самой нижней палате.