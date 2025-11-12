В Новочебоксарске троллейбус насмерть сбил 10-летнего школьника

В Новочебоксарске выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб ребёнок. Всё случилось 12 ноября около 16:00 на улице Строителей, рядом с домом № 21. По данным ГИБДД, водитель троллейбуса маршрута № 55к («Химпром – мкр. Юраково») наехала на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу.

В Чувашии под колёсами троллейбуса погиб 10-летний школьник. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Чувашии

По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора, при этом на видео заметно, что он шёл по «зебре». От полученных травм он погиб на месте. Известно, что ребёнок учился в четвёртом классе одной из местных школ и направлялся на дополнительное занятие. На место ДТП выезжал начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в Сочи восьмилетнего мальчика на электросамокате дважды сбили автомобили. Ребёнок пытался пересечь дорогу в неположенном месте на выезде из тоннеля. Сначала он столкнулся с Toyota, после чего оказался под колёсами Evolute. Несмотря на быструю помощь медиков, спасти мальчика не удалось – он умер по пути в больницу.