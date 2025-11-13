В Италии расследуют проведение «снайперского туризма» во время войны в Сараево

Прокуратура Милана начала расследование по сообщениям о «снайперском туризме» во время Боснийской войны. Богатые туристы из Италии платили за возможность отстреливать мирных жителей и детей в Сараево. Об этом сообщает The Guardian.

Группы туристов, по всей видимости, передавали крупные суммы боснийским сербским военным, чтобы посещать осаждённый город и убивать местных граждан. Согласно обвинениям, в этом участвовали также граждане других стран.

Основой для начала процесса стал отчёт, который направил в прокуратуру бывший мэр Сараево Бенджамина Карич. Официальное расследование в Италии началось после жалобы миланского писателя Эцио Гаваццени. Он работал над этим делом, собрав доказательства по обвинениям.

«У них не было политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые ездили туда ради развлечения и личного удовольствия», — отметил писатель.

С 1992 по 1996 год в результате обстрелов и снайперского огня в Сараево погибли более 10 тысяч человек. Солдаты целенаправленно расстреливали людей на улицах, включая детей. Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, в 2016 году признали виновным в геноциде. В марте 2019 года Гаагский трибунал приговорил Караджича к пожизненному заключению. В августе 2024 года он подал в суд на правительство Великобритании, заявив о плохих условиях содержания, и потребовал 50 тысяч фунтов.