Россия продолжает готовиться к проведению российско-американского саммита в Будапеште. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. Ответы министра публикует российский МИД.

Лавров подчеркнул, что Москва готова провести второй саммит, если он будет опираться на детально проработанные итоги встречи на Аляске. Дата встречи пока не определена, но российско-американские контакты продолжаются.

Министр раскритиковал британскую газету Financial Times, отметив, что издание «запустило лживую версию», связывая отмену саммита с меморандумом России по Украине. Лавров указал, что газета исказила суть и последовательность событий, пытаясь переложить вину на Москву и сбить президента США Дональда Трампа с пути к «устойчивому долговременному миру».

«Отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь. Поговорите с Financial Times, которая, как я понимаю, запустила эту лживую версию», — сказал министр.

Он добавил, что европейские страны пытаются заставить Трампа сосредоточиться на немедленном прекращении огня, в то время как они стремятся предоставить «нацистскому режиму» на Украине оружие для продолжения конфликта против России.

Лавров также отреагировал на действия британской вещательной корпорации Би-би-си, которая, по его словам, подделала видео с речью Трампа, в которой якобы содержался призыв штурмовать Капитолий. Он отметил, что на фоне этого Financial Times тем более способна на подобные искажения, утверждая, что «соврёт недорого возьмёт».

Как сообщал Life.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на статью Financial Times о якобы состоявшейся встрече главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Она назвала публикацию «фантастической историей». Захарова указала, что сообщения стали частью информационной войны против России.