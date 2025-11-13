В Москве годовалый ребёнок чуть не ослеп из-за домашнего промывания носа

В Москве годовалый малыш чуть не лишился зрения из-за домашнего промывания носа. Инфекция, попавшая из носовых пазух, заразила орбиту глаза и вызвала серьёзное воспаление. К счастью, благодаря вовремя начатому лечению ребёнок идёт на поправку.

В беседе с SHOT жительница столицы Алина рассказала, что недавно у её годовалого сына Славы появился сильный насморк и до 39 подскочила температура, которая держалась пять дней. Родители перед сном стали промывать малышу нос. Это быстро помогло: насморк прошёл – и нос у ребёнка стал дышать идеально. Но продолжалось это недолго.

Врачи спасли глаз ребёнка после того, как домашнее промывание носа привело к абсцессу. Обложка © Telegram / SHOT

Через четыре дня после промывания вернулась температура и у малыша сильно опух глаз. Ребёнка экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где ему под наркозом сделали КТ.

Малышу диагностировали гаймороэтмоидит (воспаление носовых пазух) и субпериостальный абсцесс правой глазницы. Простыми словами: вокруг глаза скопилось много гноя, что стало угрожать зрению. Мальчику давали антибиотики и делали аспирацию (удаляли ненужную жидкость вакуумом). К счастью, отток гноя через нос у ребёнка был хороший, поэтому вскрывать глазницу или делать прокол не потребовалось. Сейчас малыш идёт на поправку.

По словам врачей, инфекция могла распространиться из носа в орбиту глаза из-за анатомической особенности. В лечении насморка у детей, которые не могут самостоятельно высмаркиваться, важна адекватная аспирация, а если родители собрались промывать ребёнку нос, то важно тщательно ознакомиться с техникой и сначала попробовать на себе, чтобы понять, какой напор должен быть.

Ранее Life.ru писал, что в ставропольском санатории «Дружба» врачи до смерти залечили двухлетнюю девочку. Мать ребёнка сообщила, что дочь чувствовала себя нормально до поездки, но после приёма антигистаминных препаратов её состояние ухудшилось. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за отёка мозга после перенесённого инфаркта.