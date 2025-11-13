США предоставили Венгрии год отсрочки от санкций против закупки нефти у РФ

Соединённые Штаты предоставили Венгрии годичную отсрочку от действия санкций, позволяющую Будапешту продолжать закупки российской нефти и газа. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семёрки», резкий отказ от российских энергоресурсов мог бы оказаться чрезмерно травматичным для венгерской экономики.

«Потеря доступа к этим энергоресурсам была бы крайне дестабилизирующей для Венгрии», — сказал он.

Параллельно американская администрация вывела из-под санкционного режима проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, разрешив его реализацию до полного завершения. Рубио пояснил, что данный шаг обусловлен заинтересованностью Вашингтона в обеспечении энергетической независимости Будапешта, несмотря на участие в проекте российской компании.

«Мы хотим, чтобы они могли её достроить, потому что мы хотим, чтобы они были энергетически независимыми», — подчеркнул госсекретарь США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США сняли ограничения с Венгрии, касающиеся импорта российских энергоносителей, на неопределённый срок, а не на один год. По его словам, это позволит стране избежать резкого роста цен на топливо и газ.