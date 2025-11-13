Канье Уэст может попасть за решётку на концерте в Бразилии из-за песен о Гитлере

Американский рэпер Канье Уэст может быть арестован во время концерта в бразильском Сан-Паулу, если исполнит песни, оправдывающие нацизм. С таким призывом выступила прокурор штата Сан-Паулу Ана Беатрис Перейра де Соуза Фронтини. Об этом сообщает бразильский портал Poder360.

Мэр города Рикарду Нунес уже запретил использовать муниципальные площадки для концерта, а прокуратура подготовила сотрудников полиции для задержания артиста, если он всё-таки исполнит композицию об Адольфе Гитлере. Концерт запланирован на 29 ноября, сейчас организаторы ищут альтернативную площадку для проведения мероприятия.

Ранее Life.ru писал, что Канье Уэст извинился перед раввином за свои слова о евреях и Гитлере. Рэпер признал, что некоторые его идеи доходили до крайности из-за биполярного расстройства, и выразил благодарность за возможность загладить свою вину. Он отметил, что теперь берёт на себя ответственность за свои слова и понимает, как важно защищать окружающих.